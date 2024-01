Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato - dicono ancora Dan e Ryan Friedkin nel comunicato di congedo dello Special One - Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro'. La nota poi conclude: 'Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve'.Foto Italpress