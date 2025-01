Juniores, giocatore Cognentese colpito a fine gara: finisce in ospedale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al termine della gara del campionato provinciale Juniores fra Cognentese e Atletico Spm giocata lunedì e finita 0-0, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi c’è stata una scaramuccia tra le due squadre e un giocatore dell’Atletico Spm avrebbe colpito violentemente un avversario mandandolo all’ospedale. 'Purtroppo o per fortuna ero presente – dice il ds della Cognentese Fiorentini -. Peccato come il pubblico possa con le continue proteste e provocazioni incitare gli animi di ragazzi che hanno giocato una partita spettacolare e di buon livello, nonostante il campo pesante. Devo fare i complimenti al direttore di gara (Sena di Modena ndr) e ai dirigenti della Spm, hanno aiutato a spegnere il fuoco. Peccato per il nostro atleta”. Immediata la presa di posizione dell’Atletico, che con un post sulla propria pagina Fb ha preso le distanze dal gesto violento sottolineando come 'in nessun caso l’incitamento acceso del pubblico o l’agonismo e le dinamiche di gioco devono portare a una reazione simile da parte di un nostro tesserato. Un ringraziamento agli accompagnatori presenti che hanno cercato, da ambo le parti, di placare gli animi e assistito ragazzo e famiglia fino all’intervento dei sanitari. Esprimiamo vicinanza all’atleta che ha subito il gesto, alla famiglia e alla società Cognentese'.