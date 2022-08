Juve sassuolo

Al termine del 90 minuti regolamentari il Sassuolo ha più tiri in porta totali e il 58% del possesso palla ma il saldo delle reti è zero. La Juve stravince in casa. Nel posticipo della prima giornata del campionato di Serie A, bottino pieno per bianconeri.La Juventus ha sbloccato la situazione con l'argentino Di Maria, che ha battuto Consigli dopo 26', su servizio di Alex Sandro.