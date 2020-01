La cavalcata Carpi si ferma: 1-1 col Sud-Tirol

Vantaggio Carpi nel primo tempo e pareggio Sud-Tirol nel secondo. Pareggio con una rete per parte, al Cabassi, per la ripresa del campionato, nella gara tra Carpi e Sud Tirol. E' 1-1 il risultato finale della gara che porta a 42 i punti in classifica per i biancorossi e a 4 i punti di distacco dal Vincenza, anch'essa reduce da un pareggio.





CARPI-SUD TIROL 1-1

Reti: 19’ Biasci, 29’st Casiraghi

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Pellegrini, Boccaccini, Sabotic, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric (46’st Carletti); Jelenic (1’st Maurizi); Vano (19’st Simonetti), Biasci.

A disposizione: Rossini, Carta, Varoli, Carletti, Varga, Van der Heijden, Lomolino, Fofana, Clemente, Mastaj.

Allenatore: Riolfo

SUD TIROL (4-3-1-2): Cucchietti, Ierardi, Polak, Veretout, Fabbri; Tait, Berardocco (18’st Beccaro), Gatto; Casiraghi; Petrella (18’st Turchetta), Mazzocchi (40’st Rover).

A disposizione: Taliento, Gabrieli, Gigli, Davì, Grbic, Alari, Trovade, Romero, Toci.

Allenatore: Vecchi

Arbitro: Natilla di Molfetta, assistenti Pellino di Frattamaggiore e Festa di AvellinoC

Note: ammoniti Berardocco, Pezzi, Biasci; recupero 0’ primo tempo e 3’ secondo tempo