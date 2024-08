Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si va all'intervallo sul 3-1 per la Cremonese.

Nella ripresa il Sassuolo reagisce ma i grigiorossi reggono. Nel finale Sernicola spezza la pressione con una fuga personale conclusa con un gol pesantissimo.



Sassuolo-Cremonese 1-4Reti: 21′ Nasti (C), 31′ rig. Moro (S), 35′ Collocolo (C), 43′ Johnsen (C), 87′ Sernicola (C)Sassuolo (4-3-2-1): Satalino; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig (53′ Pieragnolo); Kumi (46′ Pierini), Boloca, Caligara (75′ Russo); Thorstvedt; Antiste (46′ Mulattieri), Moro (62′ Obiang). All. Grosso.Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (64′ Sernicola), Collocolo, Majer (78′ Castagnetti), Vazquez (64′ Pickel), Quagliata; Johnsen (89′ Vandeputte), Nasti (64′ De Luca). All. Stroppa.Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Assistenti: Cavallina di Parma e Luciani di Milano). IV ufficiale: Restaldo di Ivrea. Var: Gualtieri di Asti, aVar: Gariglio di Pinerolo.Note: – Ammoniti: 11′ Boloca (S), 59′ Romagna (S), 65′ Antov (C)

Nella foto,l'allenatore del Sassuolo Grosso