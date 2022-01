La Ferrari supera le delusioni e conferma Binotto

Nonostante le delusioni in pista degli ultimi anni, la Ferrari riparte in Formula 1 da Mattia Binotto. Nell'ambito della nuova organizzazione aziendale annunciata dalla Ferrari, Binotto è stato confermato alla guida della Gestione Sportiva, ruolo che ricopre dal 2019 quando l'ingegnere italo-svizzero sostituì Maurizio Arrivabene (ora alla Juve).Binotto è dal 1995 nella scuderia di Maranello, dove è entrato come Test Engine Engineer per la squadra prove e ha ricoperto questo ruolo anche dal 1997 al 2003. Dopo essere stato nominato vice direttore del reparto Motori ed Elettronica nell'ottobre 2013, Binotto diventa successivamente Chief Operating Officer per la Power Unit. Il 27 luglio 2016 viene nominato Chief Technical Officer della Scuderia Ferrari. Il Mondiale 2022 scattera' il prossimo 20 marzo in Bahrein, mentre il 21 febbraio i team scenderanno in pista per i primi test collettivi a Barcellona.