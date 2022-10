La Ginnastica Spilambertese vince il Campionato regionale di ginnastica artistica Allieve Gold

Primo gradino del podio nella Prova 1 di Rimini a inizio ottobre e primo gradino nella Prova 2 svoltasi sabato 22 ottobre a Cesena: con questi due risultati la Ginnastica Spilambertese si aggiudica la vittoria del Campionato Regionale FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) Allieve Gold 3a di ginnastica artistica, staccando un pass diretto per le finali nazionali in programma a Jesolo nel mese di dicembre. Reduci dall’ottima prova disputata a Rimini l’1 ottobre , le piccole ginnaste classe 2012 della Polisportiva Spilambertese hanno avuto la meglio sulle proprie avversarie anche nella seconda prova disputatasi sabato 22 ottobre a Cesena, riconfermando la forza di un gruppo che sta facendo enormi progressi., guidate dai tecnici Edoardo Melotti Rosti e Milena Mattiolo, si sono distinte su tutti gli attrezzi e hanno portato a termine la gara migliorando il punteggio complessivo che avevano ottenuto nella prima prova, risultato che ha consentito alla Polisportiva Spilambertese di aggiudicarsi il titolo regionale e l’accesso diretto alle finali nazionali.'Siamo molto soddisfatti di questo successo – commenta Graziano Bruzzi, presidente della Polisportiva Spilambertese –. Crediamo molto in questo gruppo che sta lavorando con molto impegno per raggiungere i livelli più alti di questa disciplina. Un grazie particolare va anche ai tecnici, Edoardo Melotti Rosti e Milena Mattiolo che stanno investendo con grande impegno su queste giovani atlete'.La Spilambertese ha partecipato alla stessa gara anche nella categoria Allieve Gold 3B, con, raggiungendo l’ottava posizione.