La Juve non convince ma vince: 2-1 al Sassuolo

Sassuolo-Juventus 1-2Marcatori: 39′ Raspadori (S), 45′ Dybala (J), 89′ Kean (J)SASSUOLO: Consigli, Ayhan, Lopez, Frattesi (87′ Henrique), Muldur, Raspadori, Chiriches, Traore (79′ Djuricic), Berardi (79′ Defrel), Kyriakopoulos, Scamacca. A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Ciervo, Peluso, Ceide, Ferrari, Tressoldi. All. Alessio DionisiJUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Danilo, Morata (67′ Kean), Dybala (54′ Vlahovic), A.Sandro, Bonucci, Bernardeschi (87′ Miretti), Rugani (54′ Chiellini), Rabiot, Zakaria. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Ligt, Pellegrini, Zuelli. All. Massimiliano AllegriArbitro: Maresca di NapoliAssistenti: Liberti – PrennaQuarto Ufficiale: MieleVAR: Aureliano – GalettoNote: ammoniti Lopez (S), Scamacca (S), De Sciglio (J), Kean (J)

