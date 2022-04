La Leo Shoes PerkinElmer vince con Milano e vola in semifinale

Allianz Milano - Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (25-17, 14-25, 25-22, 18-25, 13-15)Allianz Milano: Porro 5, Patry 13, Piano 4, Mosca 8, Ishikawa 18, Jaeschke 20, Pesaresi (L) 1, Romanò 7, Staforini 0, Daldello 0, Maiocchi 0. N.E. Chinenyeze. All. Piazza.Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa de Rezende 2, Abdel Aziz 14, Leal 23, Ngapeth E. 21, Stankovic 9, Mazzone 8, Rossini (L), Gollini (L), Van Garderen 0, Sala 0, Sanguinetti 0. N.E. Salsi, Ngapeth S. All. Giani.Durata set: 23', 22', 32', 24', 20'- tot: 121'MVP – Earvin Ngapeth (Leo Shoes PerkinElmer Modena)Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini.Milano inizia il match con la diagonale Porro-PatryI, Mosca-Piano sono i centrali, Ishikawa-Jaeschke le bande, Pesaresi il libero.Parte forte Milano che va sul 3-6 con Porro che trova bene i suoi avanti.inizia nel segno dei gialli, 10-7. L’ace di Leal porta la Leo Shoes PerkinElmer sul 16-11. Si va sul 22-14 con Ngapeth che fa male al servizio e chiude con un ace il parziale, 25-14. Il secondo set è punto a punto serrato, 6-6. Piazza il break Milano, che si porta sul 7-10 con la pipe di Jaeschke. Resta avanti l’Allianz che con la diagonale stretta di Ishikawa va sul 12-16. Ngapeth è devastante al servizio, 16-17 e set apertissimo. L’ace di Patry porta l’Allianz sul 20-23. Milano chiude 22-25 il parziale, è 1-2. L’ace di Abdel-Aziz porta Modena sul 5-2 nel. Bruno trova perfettamente Leal e Abdel-Aziz, 13-8. Alza ancora i giri del motore la Leo Shoes PerkinElmer, 19-12. Modena chiude 25-18 il parziale, è tie-break.e 3-2 il match.

