La Liga è sempre una corsa a tre, ma con una sorpresa

Il massimo Campionato spagnolo è ormai da decenni una lotta a due tra i colossi Barcellona e Real Madrid, con l’Atletico a dare fastidio subito a ridosso. La sfida tra queste tre squadre è un classico de La Liga, ma quest’anno la vera sorpresa dopo 15 turni è il Siviglia, che si trova al terzo posto, in virtù di una partenza assolutamente positiva.

Sebbene i Blaugrana e le Merengues siano protagonisti di eccelse prestazioni in Europa (entrambe le squadre hanno chiuso in testa i loro rispettivi gironi di Champions League), le statistiche della stagione in corso mostrano un calo di prestazioni rispetto agli anni passati, che hanno portato a qualche risultato non proprio soddisfacente.

Analizziamo un po’ più nel dettaglio le prime tre posizioni de La Liga spagnola ed i possibili sviluppi del campionato iberico.

Barcellona al primo posto

Guardando distrattamente la classifica de La Liga non sembrerebbe esserci nulla di particolarmente strano: il Barcellona è, dopo quindici giornate, al primo posto e, di per sè, non è questo che fa notizia. Tuttavia, prendendo in considerazione alcuni dati statistici, si può notare come i numeri dei Blaugrana non siano in linea con gli anni passati e con quelli delle altre grandi d’Europa.

La squadra di Valverde ha vinto undici partite, subendo tuttavia tre sconfitte (tra cui un sonoro 3 a 1 dal Levante); già l’inizio di stagione era stato tragico per i catalani, con la sconfitta giunta all’ultimo minuto della prima partita di campionato contro l’Atletico Bilbao. Il dato riguardante le reti del Barcellona è sempre impressionante (una media di 2.7 a partita in campionato) ma il fatto che in quasi tutti i match la difesa Blaugrana ha subito almeno un goal è abbastanza allarmante.

Il Real gira a vuoto

Il Barcellona non è l’unica squadra a sembrare in difficoltà ne La Liga: il Real, che da sempre ci ha abituato a dominare avversari e competizioni, sembra essere proprio arrivato alla fine di un ciclo vincente ed i giovani ancora non sono del tutto incisivi per un club così blasonato.

A differenza del Barca, il Real ha perso una sola partita, pareggiandone quattro; i giocatori di Zidane alternano risultati roboanti, in cui sono capaci di segnare più di cinque reti in una sola partita, a prestazioni davvero incolore, come i due pareggi per 0 a 0 contro Atletico Madrid e Betis.

Il Siviglia alza la voce anche in Spagna

Seppur negli ultimi anni il Siviglia abbia dominato l’Europa League, vincendone tre consecutivamente, la squadra andalusa non sembrava mai in grado di contrastare lo strapotere dei primi tre club ne La Liga.

Complici anche le prestazioni davvero sotto le righe dell’Atletico Madrid, il Siviglia si trova al terzo posto, assumendo quindi il ruolo della vera spina del fianco per le prime della classe. Nove vittorie fino ad oggi per la squadra del criticatissimo Lopetegui, ex giocatore e Ct della Nazionale, che però deve affrontare i problemi di sterilità degli attaccanti, capaci di segnare soltanto 20 reti in quindici partite.