Skiroll: la pavullese Anna Maria Ghiddi pronta a portare in alto il nome dell'Italia ai campionati del mondo

La skirollista classe 2005 di Pavullo nel Frignano si contende, oltre alle ambite medaglie iridate, la conquista della classifica generale Junior e relativa sfera di cristallo conquistate nella passata stagione. 15 i punti che separano la portacolori dell’Olimpic Lama dalla svedese Johanna Holmberg nella lista Overall mentre nella specialità Sprint è Ghiddi a dettare il ritmo con soli 5 punti di vantaggio sulla rivale scandinava.Quello in Val di Fiemme sarà un quartetto di giornate bollenti per i migliori interpreti dello Skiroll mondiale, con la vallata trentina che dal 12 al 15 settembre ospiterà per la terza volta la rassegna iridata.

La nazionale italiana sarà la più numerosa (25 le convocazioni diramate dal DT) e dovrà vedersela con altre 30 formazioni (Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Spagna, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia, San Marino, Serbia, Svezia, Svizzera e Ucraina e dalle “esotiche” Kenya, Taipei, Marocco e Mongolia) che raggiungeranno le piste fra Ziano di Fiemme e l’Alpe Cermis a caccia di medaglie e trofei per un totale di oltre 200 atlete e atleti, fra i quali non mancano i leader delle classifiche generali parziali come le svedesi Linn Sömskar e Johanna Holmberg e il lettone Raimo Vigants.



Le gare in Val di Fiemme saranno valide sia per l’assegnazione dei titoli mondiali che come terza e ultima tappa della stagione 2024 di Coppa del Mondo e decreteranno quindi chi sarà a portarsi a casa le ambite sfere di cristallo. A curare l’allestimento dei Campionati del Mondo di Skiroll è l’esperto comitato organizzatore Nordic Ski Val di Fiemme del presidente Pietro De Godenz, che propone un ricco programma di gare: giovedì 12 la Mass Start TL di Ziano di Fiemme darà il via alla rassegna mentre venerdì 13 toccherà alla dinamica Sprint TL assegnare i titoli della specialità. Sabato 14 la Team Sprint TL vedrà rivaleggiare le squadre nazionali a coppie di due atleti mentre domenica 15 toccherà alla Uphill Mass Start “Cermis Final Climb”, con l’iconica ascesa all’Alpe Cermis in tecnica classica a far calare il sipario sul Campionato del Mondo.