La Modenese pareggia in casa all’esordio in campionato col Formigine

Partita caratterizzata da un clima molto caldo e afoso che ha influito sulle prestazioni in campo.Il Formigine parte molto forte nei primi dieci minuti arrivando a sfiorare il gol con Zampino dopo il cross di Iattici.La squadra di casa non si lascia però intimorire e al minuto quindici arriva a calciare pericolosamente in porta con Tardini, dopo un ottimo cambio di campo di Riva.La partita si sblocca al minuto ventitre quando dopo un cross forte e tagliato di Falanelli arriva l’autogol di Bonacini, che dal centro dell’area batte il proprio portiere.La reazione della squadra ospite è immediata e in tre minuti arriva il pareggio con Hoxha, direttamente da calcio d’angolo, con il pallone che colpisce il palo beffando il portiere.Al trentasettesimo il Formigine ha l’occasione di ribaltare il risultato con Habib, dopo un errore della difesa locale, ma il tiro dell’attaccante finisce a pochi centimetri dal palo.Finale di primo tempo concitato con la modenese che ottiene un calcio di rigore proprio allo scadere, Falanelli crossa in area ma la palla viene deviata dal braccio di un difensore del Formigine.Alla battuta va Serroukh che si fa però ipnotizzare da Cortenova che para con la mano di richiamo.inizia con una grande parata di Iattoni, che salva in tuffo su un tiro potente di Zampino.Dopo nove minuti dall’inizio del secondo tempo, il Formigine completa la rimonta andando a segno su calcio piazzato con Faye, che sale di testa e riesce a battere il portiere.Ultima mezz’ora di partita intensa, con la Modenese che si riversa in attacco e crea varie azioni per andare in gol.Al minuto cinquantanove viene annullato un gol su calcio d’angolo per la squadra di casa per un presunto fuorigioco di Serroukh.Dieci minuti dopo su punizione arriva il pareggio meritato per la Modenese che su punizione riesce a trovare Capasso che di testa batte il portiere avversario.La Modenese non si accontenta e costringe il Formigine in difesa.A dieci minuti dal termine Falanelli sbaglia il gol che avrebbe potuto regalare i tre punti alla squadra di casa, lanciato da Pilia, il numero dieci arriva davanti al portiere ma calcia a lato.Proprio allo scadere il Formigine, dopo mezz’ora di sofferenza, ha l’occasione di vincere la partita sempre su angolo, con un attaccante che sale di testa senza essere contrastato ma la palla termina di pochissimo a lato.Cosi termina la partita con un punto per entrambe le squadre.Modenese: 1. Iattoni, 2. Lo Bello, 3. Laino, 4. Alicchi, 5. Lusvarghi, 6. Posponi, 7. Riva (Pilia 50’), 8. Tardini (Capasso 67’), 9. Ouattara, 10. Falanelli, 11. Serroukh (Trotta 77’), 12. Nicolosi, 13. Annovi, 14. Caracci, 15. Pilia, 16. Malverti, 17. Marasco, 18. Andolina, 19. Capasso, 20. Trotta All. FontanaFormigine: 1. Cortenova, 2. Vacondio 3. Boschetti (Dallari 85’), 4. Mineo (Giannelli 75’), 5. Bonacini, 6. Tonelli, 7. Hoxha, 8. Faye, 9. Habib, 10. Zampino, 11. Iattici (Bahi 60’), 12. Mazzi, 13. Giannelli, 14. Dallari, 15. Ruini, 16. Mondini, 17. Cavani, 18. Bahi, 19. Dallari, 20. Militi all. FerraboschiMarcatori: Ognibene (OG 23’), Hoxha (26’), Faye (54’), Capasso (70’)Ammoniti: Posponi, Lo BelloDirettore di gara: Nicola Signaroldi di Bologna