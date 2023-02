La Modenese va ko a Nonantola: 3-0 per La Pieve

Giornata disastrosa per la Modenese di Pittalis che incassa una netta sconfitta nel derby contro La Pieve Nonantola. Termina 3-0 per i padroni di casa un match per lunghi tratti combattuto ed equilibrato, fino agli episodi che si sono rivelati decisivi per le sorti della partita. Primi minuti di gioco di studio per entrambe le squadre, con ritmi bassi e molta attenzione alla fase difensiva. A creare più occasioni da gol è la Modenese che sfiora il vantaggio più volte e reclama un calcio di rigore per fallo del portiere Ortensi su Capasso, atterrato mentre si involava verso la porta, ma non assegnato dall’arbitro. Al 33’ sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio, dopo una bella azione manovrata sulla sinistra: Diallo crossa e trova Teggi che, da due passi, insacca in rete. Termina, quindi, il primo tempo sul risultato di 1-0 in favore de La Pieve.Nella ripresa, grossa incomprensione tra il subentrato Saetti e Paganelli con Rizzo che non può fare altro che ringraziare e concludere in rete a porta vuota, 2-0. Gli animi si scaldano e la partita si mette prevalentemente sul piano fisico. La Modenese continua a cercare la rete per accorciare le distanze, ma sul più bello arriva il gol che sancisce definitivamente la fine del match con Ferrari che lancia per Rizzo, il quale dribbla Lo Bello e trova la doppietta personale. Finisce 3-0 per La Pieve Nonantola, che torna alla vittoria dopo una serie di 6 sconfitte consecutive.LA PIEVE NONANTOLA - MODENESE 3-0Reti: 33’ Teggi, 63’ Rizzo, 73’ RizzoLa Pieve Nonantola: Ortensi, Manfredotti, Diallo, Teocoli, Ruopolp, Erihioui (84’ Gheduzzi), Andolina, Ferrari, Teggi, Lupusor, Rizzo. A disposizione: Borghi, Abusoglu, Cirasella, Avquafresca, Barbati, Paltrinieri, Bojardi, Belfakir. All. BarbiModenese: Paganelli, Lo Bello (84’ Guerri), Azzi, Alicchi, Lusvarghi, Lazzaretti (59’ Saetti), Serroukh (70’ Svarups), Boriani (70’ Battaglia), Capasso, Tardini (76’ De Pietri), Borghi. A disposizione: Bacciocchi, Longu, Baldini, Malverti. All. PittalisAmmoniti: Borghi, Serroukh, Teggi, Lusvarghi, Ruopolo