La Reggiana è in serie B, ora al Modena serve uno squadrane

Ladi Serie C si conclude con lain festa: al Mapei Stadium, gli amaranto superano ile approdano dopo ben 21 anni in. Impresa che ha dell'incredibile e che ferisce seppur indirettamente l'orgoglio gialloblù. La società modenese, a differenza della Reggiana, ha infatto scartato da subito e convintamente l'ipotesi di disputare i play off, concetrandosi dichiaratamente sulla nuova stagione. Fatto sta che adesso non ci sono più scuse - fanno intendere i tifosi gialloblù. La società ha la responsabilità di costruire una squadra forte capace di garantire al Modena quella posizione che il suo blasone meritaAl fischio finale al Mapei stadium, a Reggio Emilia sono scattati da subito i festeggiamenti di piazza con lo scoppio anche di diversi fuochi d'artificio