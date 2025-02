La rossa più scura che mai: ecco la SF-25

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Ferrari, dopo quasi 2 ore di attesa ha svelato la livrea della nuova SF25 per il 2025.

Il colore della settantunesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il campionato del mondo di F1, è Racing Red 2025, di tonalità più scura rispetto all’anno precedente, e 'racconta decenni di sfide in pista ispirandosi ai toni intensi degli albori della Scuderia' - sottolinea la società.



In pista a FioranoL'appuntamento, davanti a quella che già si preannuncia come una folla di tifosi che seguiranno dal ponte della statale con visuale sulla pista i giri di pista, vedrà per primo protagonista Charles Leclerc il primo a scendere in pista per valutare le reazioni della SF-25.Lewis Hamilton girerà nel pomeriggio. Il sette volte campione del mondo avrà modo di provare la nuova vettura qualche ora dopo Leclerc. ed è già carico per mettersi al volante e aprire un nuovo capitolo della sua carriera. “Le mie prime settimane come pilota della Scuderia Ferrari HP sono state assolutamente incredibili ed è stato fantastico poter toccare con mano la passione e la dedizione di tutto il team', ha detto Lewis. 'Per questo l’evento di questa sera con la presentazione della mia prima Ferrari è stato davvero emozionante. È stato fatto un lavoro enorme per essere pronti alla stagione che ci attende e non potremmo essere più determinati nel raggiungere i risultati che vogliamo'