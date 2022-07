La seconda pelle del Modena

Questa mattina è stata presentata sui canali social del club la seconda maglia away 2022/2023.La maglia è disponibile in pre order sul sito www.modenacalcio.com nella sezione shop.Nel frattempo, sul campo, la squadra sta preparando il primo appuntamento ufficiale della stagione 2022/23: il 31 luglio, con inizio alle ore 20.30, si gioca per il turno preliminare Coppa Italia Frecciarossa. Per assistere a Modena-Catanzaro è attiva da ieri la prevendita. La partita non è compresa nell’abbonamento riservato al campionato di Serie B, ma chi lo ha già sottoscritto o chi lo sottoscriverà entro le 17 del 22 luglio potrà acquistare un tagliando a prezzo agevolato, in uno dei settori disponibili, fino all’inizio alla gara stessa.sito web https://modenacalcio.vivaticket.it/punti vendita VivaticketIl giorno della partita, allo stadio Braglia, le casse della biglietteria saranno CHIUSE.Si ricorda che questa partita NON è compresa nell’abbonamento 2022/23.Gli abbonati 2022/23 potranno acquistare un biglietto a prezzo agevolato, in uno dei settori disponibili, inserendo al momento della transazione il codice della propria Modena Card. Promo valida per coloro che sottoscrivono l’abbonamento entro le 17:00 di venerdì 22 luglio 2022.I settori Poltronissime Kerakoll, Distinti Laterali e Gradinata Scoperta resteranno chiusi.