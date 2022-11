'La Valsa Group perde anche a Cagliari con Trento

Valsa Group Modena - Trentino Volley 1-3 (14-25, 25-23, 31-33, 18-25)Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 2, Lagumdzija 2, Rinaldi 9, Pope 10, Stankovic 12, Sanguinetti 5, Gollini (L), Sala 12, Ngapeth 1, Marechal 4, Salsi 1, Rossini (L). N.E. Krick, Bossi. All. Giani.Trentino Volley: Sbertoli 5, Nelli 25, Dzavoronok 17, Cavuto 17, Lisinac 1, D'Heer 9, Pace (L), Laurenzano, Lavia, Podrascanin 2, Berger (L). N.E. Kaziyski, Michieletto, Depalma. All. LorenzettiArbitri: Curto e Cerra NOTE – durata set 19', 27', 41', 26' tot. 113'Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Rinaldi-Pope in banda, Sanguinetti-Stankovic al centro con Gollini libero.Trento risponde con Sbertoli-Nelli, Dzavoronok-Cavuto schiacciatori, Lisinac-D’Heer centrali e Pace libero.Parte fortissimo Trento che si porta sull’8-3. Va sul 9-15 la squadra di Lorenzetti grazie a un ottimo Nelli. Si arriva al 13-22 con l’Itas che è in controllo del parziale che poi chiude 14-25.inizia con Trento avanti 6-9, ad inizio set Giani inserisce Sala per Lagumdzija. Si portano sul 14-18 Sbertoli e compagni, mentre per Modena entra Ngapeth per Pope. Cambia marcia la Valsa Group che arriva al 22-22. Chiude il set 25-23 per i gialli il muro di Lorenzo Sala.è punto a punto serrato, poi break Trento, 11-13. Alza i giri del motore Modena che si porta sul 18-17 con Sala e Rinaldi protagonisti. Si arriva al 26-26 con la diagonale stretta di Marechal. Nel punto a punto incandescente del finale ha la meglio Trento che chiude il parziale 31-33.è Trento a scappare sull'8-12 con un ottimo Nelli in posto 2. Non si ferma l'Itas che va sul 13-18. Va sul 18-23 Trento che poi chiude set 18-25 e match 1-3.