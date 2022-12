La Valsa vince e premia il Palapanini

La Valsa Group Modena vince con Padova in un PalaPanini da sognoValsa Group Modena - Pallavolo Padova 3-0 (25-23, 25-20, 25-23) Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 0, Ngapeth 11, Sanguinetti 14, Lagumdzija 19, Rinaldi 6, Stankovic 5, Salsi 0, Sala 1, Rossini (L). N.E. Gollini, Bossi, Pope, Krick, Marechal. All. Giani.Pallavolo Padova: Saitta 1, Desmet 5, Volpato 3, Petkovic 15, Takahashi 17, Crosato 4, Zenger (L), Guzzo 0, Gardini 3, Zoppellari 0, Canella 1, Asparuhov 0. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.ARBITRI: Vagni, Cerra. NOTE - durata set: 26', 24', 30'; tot: 80'.Spettatori: 4207MVP: Sanguinetti (Valsa Group Modena)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Padova schiera Saitta-Petkovic, Takahashi-Desmet schiacciatori, Volpato-Crosato centrali con Zenger libero.Il match inizia nel segno dell’equilibrio, 7-6.Piazza il break Modena che va sul 14-11 grazie a un ottimo sideout e a una buona fase muro difesa. Strappa ancora la Valsa Group, 19-14 con doppio ace di Lagumdzija. Takahashi guida la rimonta di Padova che si porta sul 21-20. L’ace di Sanguinetti chiude il primo set 25-23.si inizia sulla falsariga del primo poi è Modena che scappa sul 21-16 e chiude il parziale 25-20.vede i gialli andare sul 16-15 e poi è 21-18. Modena chiude il parziale 25-23 e il match 3-0.