La Virtus Castelfranco ne prende 7 dal Salsomaggiore

Al 2' Salsomaggiore già in vantaggio, punizione dai trenta metri calciata con violenza da Fanti, Nicolosi respinge con difcoltà, sulla ribattuta Ferrari brucia la difesa ed appoggia nell'angolino di sinistra. Al 4' risponde la Virtus con un tiro dalla distanza di Mazzocchi che sorvola di poco la traversa. Al 6' Lippo dal limite, Borges agguanta senza difcoltà. Al 18' Bahi, nel tentativo di spazzare la palla nella propria area, aggancia Lattuca, il direttore di gara assegna il penalty a favore dei parmigiani che Fanti trasforma spiazzando Nicolosi. Al 20' ripartenza ospite, Compaore si invola solo davanti a Nicolosi, ma quest'ultimo respinge coi piedi la conclusione dell'avversario.

Al 23' Mazzocchi efettua un retropassaggio a Nicolosi, il quale cicca clamorosamente il pallone e cerca disperatamente di evitare la rete, ma toglie la sfera quando aveva già oltrepassato la linea di porta. Al 26' rasoterra dal limite di Roberi Vota, la palla sfora il palo di destra. Al 28' Bojardi subisce una spinta in area avversaria, l'arbitro assegna il rigore alla Virtus che lo stesso attaccante realizza spiazzando Borges, accorciando così le distanze. Speranze di rimonta che si afevoliscono già tre minuti pii tardi quando



Lattuca dall'out sinistro serve Fanti che, dall'altezza del vertice dell'area piccola, in diagonale trafgge nuovamente Nicolosi. Al 35' tiro dal limite di Roberi Vota, Nicolosi vede all'ultimo la sfera ma riesce ad agguantare in tufo gettandosi sulla sua destra. Al 43' Simonetti vince un contrasto sulla tre quarti e conclude subito verso la porta, sfera però alta di poco.



Al 46' pt la Virtus va di nuovo in rete, Lippo batte una punizione rasoterra, vede libero Bojardi sul vertice sinistro dell'area piccola e lo serve, l'attaccante anticipa Borges e realizza il 2-4.

Nella ripresa, subito occasionissima per la Virtus, Simonetti si invola solo davanti a Borges, il quale, miracolosamente, riesce a respingere in uscita sull'attaccante. Al 57' invece è il Salsomaggiore a segnare la quinta rete, Landini parte in contropiede appena prima della linea di centrocampo, Nicolosi esce, sfora la palla, ma non riesce ad evitare che la palla si infli nell'angolino di destra. Al 70' azione personale di Corbelli, la sua conclusione colpisce il palo interno a sinistra di Nicolosi. Un minuto dopo Valcavi commette fallo in area su Landini, terzo penalty di giornata che lo stesso Landini trasforma spiazzando Nicolosi. Al 77' il gol numero sette, stavolta è Corbelli con una conclusione dalla distanza a battere l'estremo difensore della Virtus. Al minuto 84 Nicolosi bravo a respingere una conclusione ravvicinata di Landini. Al 91' punizione di Lippo che termina sull'esterno della rete. Poco dopo il triplice fschio che sancisce il successo della squadra di Gigi Apolloni ed alimenta la crisi nera della Virtus Castelfranco.



Tabellino

Virtus Castelfranco-Salsomaggiore 2-7

Reti: 2' Ferrari (S), 19' su rig., 31' Fanti (S), 23' aut. Mazzocchi (S), 28' su rig., 46' pt Bojardi (V), 57', 72' su rig. Landini (S), 77' Corbelli (S)

VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi 4, Belfakir 5, Mazzocchi 4, Mininno 4-5, Bellori 4.5 (74' Serpetti sv), Ed Darraji 4.5 (56' Mariano 5), Valcavi 5. Lippo 6, Bojardi 6.5 (86' Ferri sv), Simonetti 5 (64' Zenzola 5), Bahi 5.5 (90' Campani sv). A disp.: Garofalo, Cassano, Colonnese, Tondelli. All.: Azzani SALSOMAGGIORE: Borges 6, Furlotti 6.5, Compiani 6.5, Pedretti 6.5 (73' Orlandi 6), Ferrari 6.5, Morigoni 6.5, Compaore 6 (68' Pelagatti 6), D'Aversa 6.5, Fanti 7.5 (46' Landini 7.5), Roberi Vota 6.5 (61' Corbelli 7), Lattuca 6.5 (80' Ramponi sv). A disp.: Peretto, Brunani, Dattaro, Kamisi. All.: Apolloni

Arbitro: Chouiref di Piacenza (Panzardi di Bologna, Forese di Imola)

Note: spettatori 200 circa; ammoniti Mazzocchi, Bojardi, Lippo, Compaore, Valcavi, Belfakir, Mariano; recupero 2', 2'



Matteo Pierotti