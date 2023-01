L'addio di Mancini a Vialli: 'Dopo Mihajlovic, ho perso un altro fratello'

Il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, arrivano le prime parole di Roberto Mancini. Il ct azzurro, legato all’ex centravanti di Sampdoria, Juventus e Chelsea da un rapporto molto profondo, ricorda alla ‘Gazzetta dello Sport’ l’ultimo incontro, avvenuto il 29 dicembre a Londra, nell’ospedale dove Vialli era ricoverato dopo l’aggravamento delle sue condizioni per il tumore al pancreas che lo aveva colpito cinque anni fa.'Era privo di forze, con poca voce, ma lucidissimo – dice Mancini – Un leone fino all’ultimo. Abbiamo parlato di tutto e mi ha anche chiesto come fosse andato lo stage di dicembre con i giovani della Nazionale'. Proprio in azzurro Mancini e Vialli si sono ritrovati dopo i trascorsi comuni in campo: Gianluca era il capo-delegazione e l’abbraccio in lacrime tra i due sul campo di Wembley dopo la vittoria degli Europei ha commosso l’Italia.Per il commissario tecnico della Nazionale le ultime settimane sono state molto dure: la scomparsa di Vialli arriva a nemmeno un mese da quella di Sinisa Mihajlovic, altro ex compagno a cui era legatissimo. 'A pochi giorni dall’addio di Sinisa, ho perso un altro fratello', spiega Mancini alla ‘Gazzetta’.L’addio a Gianluca Vialli avverrà nella ‘sua’ Londra, la città in cui aveva vissuto tanti successi nel Chelsea. I funerali si terranno domani, lunedì 9 gennaio, in forma strettamente privata: alla funzione parteciperanno solo i familiari e gli amici più stretti dell’ex calciatore, allenatore e opinionista.