Il Modena rinasce, trainato dai classe 2000 si mangia il Parma: 3-0 e spettacolo al Braglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pronostico ribaltato allo stadio Braglia. Il Modena, un altro Modena rispetto a quello reduce degli ultimi incontri, vince e convince. Trainato dai classe 2000 Abiuso, Battistella e Ponsi, che fa affidamento su un Palumbo pienamente ritrovato, insieme ad un Seculin quasi perfetto, anche nell'atteggiamento, che Bianco decide di fare giocare a subito e autore di due parate che nel primo tempo fanno svanire le prime ed uniche ambizioni del Parma.

La squadra ospite si mostra deconcetrata, disorsinata, soprattutto in difesa, in modo direttamente proporzionale alla compattezza che nello stesso settore presenta il Modena. Fatto sta che dopo i primi minuti di partenza aggressiva gli ospiti sembrano già subire, perdono attenzione e lasciano ai gialloblù ampi spazi. Al 3' minuto una punizione di Bernabé, conclusa centralmente e bloccata da Seculin, e la conclusione di Estevez, respinta dal portiere gialloblù al 23', rimangono le due vere occasioni della squadra ospite.



La seconda in reazione al gran gol che sblocca la partita. Al 15' progressione impressionante del classe 2001 Thomas Battistella. Il suo tiro sicuro, da fuori area, sorprende Chichizola e si insacca appena sotto la traversa per il gol del vantaggio. Gli oltre 4000 della curva gialloblù esplodono in un boato.

Per il gol e perché il Modena di oggi è davvero un altro Modena. Non solo efficace nelle conclusioni, ma anche attento in tutte le fasce. Un Palumbo ritrovato si conferma una garanzia in ogni manovra. Praticamente non sbaglia nulla. Bianco gli darà tregua al 24' della ripresa, quando ormai la vittoria finale è già scritta.

I gol del Modena sembrano arrivare senza fatica, un pò per la concentrazione gialloblù un pò per la difesa sempre più debole del Parma. Al 22' il raddoppio del giovanissimo, classe 2003, Fabio Abiuso che si libera facilmente di un difensore e supera il portiere avversario.



Al 57' primo cambio per il Modena: Strizzolo prende il posto di Gliozzi.

Vicini al finale del primo tempo ci prova Bonny dalla distanza. Seculin blocca senza problemi.



Dimensione surreale all'avvio della ripresa. L'intervallo non porta consiglio al Parma. La squadra di Pecchia sembra addormentata. Ne approfitta Battistella che scatta e serve sulla destra Ponsi che davanti a Chichizola non sbaglia e firma la rete del 3-0.

Al 70' triplo cambio per il Modena: dentro Bozhanaj, Magnino e Cotali per Palumbo, Abiuso e Corrado.

L'ultimo cambio per il Modena arriva a tempo scaduto. Bianco mette dentro Mondele per Gerli.