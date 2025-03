L'atleta modenese Dinahlee Calzolari si impone alla Ultrabericus Trail

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dinahlee Calzolari, atleta modenese del Team Mud&Snow ASD – The North Face IT, ha conquistato un'importante vittoria nella prova Marathon (43 km e 1.500mD+) dell'Ultrabericus Trail 2025. Nonostante una preparazione condizionata dalla recente partecipazione alla Transgrancanaria, conclusa in sesta posizione tre settimane fa, la Calzolari ha dominato la competizione, mantenendo il comando per tutta la gara. Ha preceduto di poco più di un minuto Nicol Guidolin, mentre Alice Vaccari ha completato il podio.

La sua performance conferma il talento e la determinazione dell'atleta, che ha scelto strategicamente la gara Marathon per gestire al meglio le sue energie. La Calzolari ha già dichiarato il suo desiderio di partecipare il prossimo anno alla prova Integrale (65 km), mostrando una costante ambizione verso nuove sfide.

L'evento Ultrabericus Trail, che si è svolto sui Colli Berici in condizioni di pioggia e fango, ha visto la partecipazione di circa 2.000 concorrenti distribuiti su cinque diverse gare, tra cui l'Integrale, vinta da Diego Angella e Irene Saggin, la staffetta Twin, la Urban e una prova di nordic walking. La gara ha offerto spettacolo e competizione, consolidando il legame della Città del Palladio con il mondo della corsa.