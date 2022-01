Lega Pro, il Covid paralizza il campionato. Modena attende la Fermana

La tempesta covid, con la sua variante omicron, si abbatte anche sulla Lega Pro, che in questi giorni ha diffuso alcuni dati sulla situazione attuale dei contagi all’interno delle singole società.Tra i circa 1700 giocatori tesserati in Lega Pro, ce ne sono oltre 250 (ma il loro numero è destinato a salire) contagiati positivi al Covid.In ragione delle difficoltà, e della situazione epidemiologica generale, e sentito i parere di medici che collaborano sul tema, la Lega, dopo avere già rinviato nei giorni scorso la seconda giornata di ritorno (in calendario per sabato 8 gennaio) a mercoledì 2 febbraio (turno serale infrasettimanale), ha deciso in queste ore di rinviare anche la terza giornata di ritorno, già in programma per sabato 15 e domenica 16 gennaio, a mercoledì 23 febbraio, anch’esso con turno serale infrasettimanale.Questo comporta che stando così le cose, tutte le squadra rientreranno in campo a distanza di un mese dall’ultimo turno di campionato, corrispondente alla prima gara di ritorno e disputato lo scorso mercoledì 22 dicembre 2021.Per quanto riguarda il calendario del Modena, dopo il rinvio del derby con i cugini di oltre Secchia (in programma sabato 8 gennaio e ricalendarizzato per mercoledì 2 febbraio), i gialli subiscono il rinvio anche del terzo turno di ritorno, che li avrebbe visti di scena sabato 15 gennaio contro il Teramo in trasferta; la gara, per effetto del rinvio odierno, verrà disputata mercoledì 23 febbraio con turno serale infrasettimanale.La ripresa del torneo di Lega Pro è prevista con la quarta giornata di ritorno, la 23esima del calendario, in programma per sabato 22 gennaio, che per il Modena coincide con la gara interna contro la Fermana (4-0 all’andata per i gialli), a distanza di un mese esatto dalla gara interna disputata dai gialli al Braglia e vinta per 2 a 1, che ha coinciso con la dodicesima vittoria consecutiva.Al di là di questi rinvii, la Lega Pro non ha al momento un progetto, un piano B, qualora l’emergenza Covid dovesse protrarsi.Le serie A e B hanno approvato, nei giorni scorsi, nuovi protocolli, che prevedono l’obbligo di giocare con un minimo di 13 tesserati disponibili, di cui un portiere, pescando eventualmente dai giovani della Primavera.La Lega Pro non ha al momento questi problemi, dato che, visto il limitato numero di impegni infrasettimanali dei propri tesserati, il rinvio e la successiva ricalendarizzazione di singole giornate appare al momento una soluzione percorribile, anche se solamente in modo temporaneo e non definitivo.La Lega Pro, infatti, a differenza di serie A e B, alla fine della stagione ha una lunghissima fase dedicata a playoff e playout, che rischiamo di essere differite e/o modificate, in caso di continui rinvii a causa del Covid.Anche la Lega Pro, dunque, dovrà valutare soluzioni diverse per consentire la ripresa del torneo in modo continuativo, e non limitarsi solamente a meri rinvii delle gare in programma, per evitare il rischio di arrivare a fine stagione con un calendario congestionato che non consenta il regolare svolgimento della coda dei playoff e dei playout.