Leo shoes di carattere, vittoria in trasferta contro Padova

La Leo Shoes Modena vince a Padova grazie a una prestazione di qualità

Kioene Padova – Leo Shoes Modena 1-3 (17-25, 23-25, 25-21, 18-25)

Kioene Padova: Stern 16, Vitelli 6, Shoji 4, Volpato 5, Bottolo 15, Wlodarczyk 9, Danani (L); Casaro 1, Merlo. Non entrati: Ferrato, Milan, Canella, Fusaro, Gottardo (L). Coach: Jacopo Cuttini.

Leo Shoes Modena: Petric 16, Stankovic 9, Christenson 3, Karlitzek 9, Vettori 22, Mazzone 8, Gebrennikov (L); Estrada Mazorra 1, Iannelli, Porro, Bossi. Non entrati: Negri, Sala, Sanguinetti (L). Coach: Andrea Giani.

Arbitri: Vagni-Sobrero

Durata: 24’, 31’, 32’, 24’. Tot. 1.51

Spettatori: 502, incasso 5243 euro

NOTE. Servizio: Padova errori 19, ace 6; Modena errori 16, ace 9. Muro: Padova 7, Modena 10. Ricezione: Padova 39% (19% prf), Modena 38% (18% prf). Attacco: Padova 44%, Modena 49%.

MVP: Vettori (Leo Shoes Modena)

La Leo Shoes parte con con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Karlitzek, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov.

Padova risponde con Shoji-Stern in diagonale, al centro ci sono Volpato e Vitelli,in banda Wlodarczyk e Bottolo, il libero è Danani.

Il primo set è giocato punto a punto con le due squadre che tengono bene in difesa e ricezione, 11-11. Spacca il set il muro di Modena che con Stankovic e Christenson chiude la porta a Padova, 18-14. La Leo Shoes chiude 25-17 il primo set grazie a un sideout perfetto e un’ottima fase break.



Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio con Modena che risponde colpo su colpo a una Padova determinata, 8-9. Sono Vettori e uno straordinario Grebennikov a prendere per mano Modena che mette la freccia, 13-11. Resta avanti la Leo Shoes che si porta sul 23-21 ancora con Vettori. Moritz Karlitzek chiude il secondo parziale 25-23.



Nel terzo set è un super capitan Christenson quello che continua a far girare a Modena, ma Padova non molla, 7-8. Cambia marcia la Kioene che va sul 12-16. Resta avanti Padova che vola sul 18-23. Chiude il parziale Padova 21-25, è 2-1.



Il quarto set inizia nel segno dei gialli, 7-3 con Mazzone e Petric in grande spolvero. E’ ancora una buona Modena quella che crea gioco e punti nel quarto parziale, 15-13. Chiude il set 25-18 la squadra di Giani e vince 3-1 il match.