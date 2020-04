Leo shoes Modena Volley parteciperà alla prossima Champions

'In data odierna la società Modena Volley ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte della FIPAV in cui si attesta la partecipazione della Leo Shoes Modena alla Champions League della prossima stagione 2020/21'.La conferma ufficiale è arrivata nel pomeriggio dalla società gialloblù.'La decisione della FIPAV è stata presa tenendo conto della classifica in essere all’atto della delibera federale di conclusione dei campionati'