Leo Shoes Modena Volley si impone 3-0 con Piacenza al PalaPanini

Leo Shoes Modena - Gas Sales Piacenza 3-0 (25-21, 33-31, 25-23)

Leo Shoes Modena: Anderson 14, Zaytsev 12, Bednorz 18, Christenson 2, Bossi 8, Mazzone 11, Rossini (L), Estrada Mazorra, Salsi. N.e.: Kaliberda, Pinali, Truocchio, Sanguinetti, Iannelli (L). All. Andrea Giani.

Gas Sales Piacenza: Cavanna, Stankovic 9, Kooy 16, Berger 11, Nelli 19, Krsmanovic 4, Scaderla (L), Fei, Botto, Pistolesi. N.e.: Copelli, Yudun, Tondo, Fanuli (L). All. Andrea Gardini.

Arbitri: Cerra-Pozzato

NOTE: spettatori 4.418 per un incasso di 45049 Euro

MVP: Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena)

Sponsor in panchina: Paolo Barbieri, Presidente Cpl Concordia

Premiazione MVP a cura di: Paolo Barbieri, Presidente Cpl Concordia.

Premiazione MVP pubblico a cura di: Giuseppe Longagnani, titolare di Longagnani demolizioni

Un PalaPanini con oltre 4400 spettatori accoglie la terza gara di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e Gas Sales Piacenza di Gardini.



Le formazioni



La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Bossi e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Piacenza parte con Cavanna-Nelli, in banda Kooy-Berger, Stankovic-Krsmanovic al centro con Scanferla libero.



Sintesi cronaca



Parte il match ed è subito punto a punto con Modena che va sull’8-6. Christenson alza ancora il ritmo di Modena che scappa e va sul 17-15, Piacenza non molla nulla, 17-17 e match tiratissimo. La Leo Shoes chiude il parziale con uno Zaytesev-Bednorz show 25-21.



Il secondo set parte sulla falsariga del primo con Modena che va sul 9-7. E’ di altissimo livello la reazione di Piacenza che mette la freccia e segna il 17-19. E’ punto a punto straordinario il finale di set, 29-29 e PalaPanini che spinge tantissimo. Modena chiude un parziale di volley clamorosamente bello da ambo le parti 33-31, è 2-0.



Nel terzo set la Leo Shoes va sul 14-11 e chiude il parziale 25-23 e il match 3-0



Il post partita

Andrea Giani (Leo Shoes Modena): 'L'ultimo periodo non è stato buono nel gioco e c'era tensione, siamo stati bravi nelll'approccio, determinati e lucidi anche quando la partita si complicava, tranne quando siamo tornati a sederci nel secondo. La battuta? Siamo andati bene un po' in tutto il girone di andata, ma non dobbiamo pensare ai punti facili, dobbiamo essere bravi a costruirci i punti con la difesa. Micah e Anderson? Hanno lavorato bene nella sosta, soprattutto sulla testa: da adesso in poi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità”.

Andrea Gardini (Gas Sales Piacenza): “Abbiamo giocato una buona gara contro una grandissima squadra, serviva maggiore lucidità nei momenti topici dei set, torniamo in palestra consci della nostra forza, sapendo che dobbiamo ancora lavorare, giorno dopo giorno”.