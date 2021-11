Leo Shoes PerkinElmer la spunta 3-2 contro Perugia

Sir Safety Conad Perugia - Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (22-25, 12-25, 25-15, 25-22, 15-17)Sir Safety Conad Perugia: Giannelli 6, Anderson 15, Ricci 3, Rychlicki 15, Leon Venero 26, Solé 8, Piccinelli (L), Travica 0, Colaci (L), Plotnytskyi 2, Ter Horst 0, Mengozzi 1. N.E. Dardzans, Russo. All. Grbic.Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 3, Ngapeth E. 22, Mazzone 4, Abdel-Aziz 21, Leal 13, Stankovic 6, Gollini (L), Sala 0, Sanguinetti 0, Rossini (L), Van Garderen 0. N.E. Ngapeth S., Bellanova, Salsi. All. Giani.ARBITRI: Cesare, Cappello. NOTE - durata set: 30', 24', 27', 35', 26'; tot: 142'.MVP – Ngapeth (Leo Shoes PerkinElmer Modena)La garaModena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Yoandy Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Perugia inizia il match con Rychlicki opposto in diagonale a Giannelli, le bande sono Leon e Anderson, al centro Ricci e Solè, Colaci è il libero.Il match inizia con Bruno che trova splendidamente Abdel-Aziz, 4-4. Si arriva al 9-8 coi gialli che lavorano bene in muro/difesa. L’ace di Bruno porta i gialli sul 17-15. Abdel-Aziz pennella il 20-18, la Leo Shoes PerkinElmer resta avanti. Uno straordinario Ngapeth mette a terra il 23-21, poi sono un super Leal e lo stesso Ngapeth a chiudere il parziale, 25-22.’ace di Ngapeth porta sul 5-2 i gialli. La Leo Shoes macina gioco e punti ad altissimi giri del motore, 15-8. Stankovic è perfetto a muro, 19-6 e Modena è devastante. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-12 il parziale, è 2-0.Bruno trova alla grande i suoi avanti, Modena va sul 7-5 nelCambia marcia Perugia che va sul 7-10 con il tocco di Giannelli. Resta avanti la Sir che scappa sul 7-14.Va sul 10-20 Perugia con Modena in sofferenza e gli umbri chiudono 15-25 il parziale, è 2-1.la Sir va sull’8-14. Non si fermano gli umbri, 10-16 e Perugia non si ferma. Perugia è perfetta a muro, 17-21 poi al servizio Ngapeth riporta sotto Modena, 21-22. Perugia chiude 22-25 il parziale, è 2-2 e tie-break. La Leo Shoes PerkinElmer Modenail set e 3-2 un match incredibile.Si ringrazia l'ufficio stampa Modena VolleyFoto: Modena Volley