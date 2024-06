Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Amichevoli. Durante il soggiorno nella località dell’Appennino modenese verranno disputate le seguenti amichevoli, presso il Campo “Lotta” di Fanano:Sabato 20 Luglio, ore 17.00: Modena-Rappresentativa della MontagnaSabato 27 Luglio, ore 17.00: Modena-San Giuliano City.Al termine dell’ultima amichevole a Fanano la squadra rientrerà in città e dopo un giorno di riposo proseguirà il ritiro a Modena, con doppie sedute dal 29 luglio al 3 agosto.i canarini ospiteranno al Braglia i greci dell’Asteras Tripolis, formazione greca di Serie A, per l’ultimo test prima dell’esordio in Coppa Italia Frecciarossa.Nelle prossime settimane verranno rese note le modalità di acquisto e i prezzi per i biglietti delle amichevoli.'La scelta di Fanano, come unica location del ritiro, rientra nella logica di condividere un momento così cruciale col nostro territorio e i nostri tifosi' - ha affermato il DS Andrea Catellan, che ha sottolineato come l’Amministrazione Comunale di Fanano continui ad investire per migliorare l’accoglienza e le strutture: 'Puntiamo a costruire una stagione entusiasmante fin dai primi momenti'.