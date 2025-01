L'ex patron del Carpi Bonacini: 'Non torno più nel calcio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due anni fa, più o meno di questi tempi, disse che presto sarebbe tornato nel calcio partendo dal basso, dai dilettanti, ma lunedì, ospite della trasmissione Gialli di Sera su Trc, ha detto chiaramente che non tornerà. Dopo aver lasciato il Carpi, la sua creatura che ha portato dall’Eccellenza alla serie A realizzando un autentico miracolo di provincia, Stefano Bonacini, al secolo Mister Gaudì, non è quindi pronto a ributtarsi nel mondo del calcio. Lo ha detto chiaramente rispondendo a una domanda del giornalista Luca Serafini. 'Più rimango fuori - ha detto Bonacini – e più mi viene voglia di non ritornare in questo mondo.

Sì, due anni fa avevo pensato di tornare nel calcio ma solo a livello di dilettanti, magari per passare qualche domenica in compagnia di amici, ma adesso questo desiderio non ce l'ho più, sto bene così. A livello professionistico, poi, non se ne parla neanche, girano cifre assurde. Quando c'eravamo noi in B c'erano squadre come la Virtus Lanciano che spendevano più o meno come noi, adesso no, adesso per fare calcio a quei livelli devi spendere tanto'.Il nome di Bonacini era stato accostato alcuni mesi fa al Piacenza, squadra che arranca in Serie D, ma il diretto interessato ha smentito. 'Il Piacenza? Erano voci di giornale, ma ripeto, non ho voglia di tornare in questo mondo, alla domenica seguo la Juve, la squadra per cui tifo, e vado a vedere le partite del Parma'.