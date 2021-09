L'Italia di Mancini non ingrana: 0-0 con la Svizzera

Basilea, l'Italia non va oltre lo 0-0 con la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 e dovrà ancora combattere per assicurarsi l'accesso in Qatar. Grande protagonista della serata il portiere avversario Sommer che al 19' dice no a Berardi lanciato a rete da Locatelli e al 53' para un rigore a Jorginho. Gli Azzurri stabiliscono il nuovo record mondiale di imbattibilità (36 gare), ma rimangono 4 i punti di vantaggio sugli elvetici con due gare in più.