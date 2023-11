ll Volley Modena trionfa a Piacenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sestetto invariato rispetto alle ultime uscite con la regia affidata a Lancellotti, Omonoyan a completare la diagonale principale, Bartesaghi e Bozzoli in posto quattro, Malovic e Gerosa al centro con Rocca libero. Non esaltante il primo set dove le gialloblù mettono subito la testa avanti ed allungano nella fase centrale anche grazie ai tanti errori delle giovani avversarie che devono issare bandiera bianca sul punteggio di 25-17.

Cambio campo e si riparte con Modena che diventa più efficace anche in attacco ed il gioco ne beneficia, ma non è una buona notizia per le ospiti che vanno subito sotto e devono arrendersi 25-15, con un divario ancora più ampio del parziale precedente. Nel terzo e conclusivo set i numeri delle modenesi crescono ulteriormente e il divario rimane incolmabile con Piacenza che solo nel finale ha l’occasione di limare qualcosa a livello di punteggio prima del 25-20 che chiude i conti e regala i tre punti a Modena che tornerà ad allenarsi in settimana con rinnovato entusiasmo e fiducia in vista della seconda trasferta consecutiva in programma sabato, questa volta in terra romagnola in quel di Ravenna.



Il tabellino



Vivi Energia Vap Piacenza – Volley Modena 0-3



PIACENZA: Schillkowski 4, Terrana 1, Nella 9, Ouahoun 2, Borri 1, Milani 11. Libero: Gazzola -1 (Riccio 0). Iacona ne, Da Pos 0, Ruggeri 0, Bibolotti 0, Dodi 9, Ucovich ne. All. Alessandro Licata, vice Simone Chiodaroli



MODENA: Lancellotti 3, Omonoyan 6, Bartesaghi 14, Bozzoli 7, Gerosa 9, Malovic 7. Libero: Rocca -1 (Bonfanti 0). Biancardi 0, Malenotti 0, Malagoli ne, Guerra 0, Boscani ne, Fiore 0. All. Federico Di Toma, vice Fabio Carone



ARBITRI: Vangone e Grasso



PARZIALI: 17-25, 15-25, 20-25



DURATA SET: 21’ 21’ 24’



NOTE: bs 10/7 ace 3/7 muri 4/5 ricezione 43% (22% perfetta)-51% (26% perfetta) attacco 33%-41% errori 33-17