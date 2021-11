Lo skipper modenese Luca Davoli si lancia nella Attraversata atlantica

È partita oggi la più avvincente delle regate la Arc: attraversata atlantica dalle Canarie ai Caraibi. Sulla linea di partenza 149 imbarcazioni solo 5 le Italiane. Nel gruppo “racing Imbarcazioni da 12mt a 18mt” JK sail, del circolo Canottieri Napoli, è l’unica battente bandiera italiana. Il gruppo, oltre a JK, è composto da 2 barche francesi e 8 inglesi.Alla timone di JK sail lo skipper Modenese Luca Davoli. 'Sarà una regata molto tattica. A nord delle Canarie una vasta area di bassa pressione sta influenzando gli alisei che tardano ad entrare. Dopo i primi giorni in cui ci aspettiamo un mare impegnativo temiamo di rimanere fermi in bonacce'. Al fianco di Davoli un team di Velisti di grande esperienza.Polo Manuel “navigatore” del circolo SVOC Michele DeGiovanni (per due volte campione mondiale) del circolo cilento a vela “tattico”, a prua due giovani con alle spalle tante miglia Luca Cafasso e Simone Stolfo sempre di Cilento Vela che sforna i nuovi campioni. Ruolo di rilievo per Lorenzo Castaldo del circolo Remo e Vela Italia in qualità di secondo timoniere e team manager. Completano lo staff Jenniner Cacciavillani e Cristiana Marchi ( Modenese ), Tailers.'L’attraversata atlantica è una regata impegnativa e di sacrificio dove i ruoli dei singoli ruotano nell’arco delle 24 - dichiara Davoli - il team JK è affiatato ed affidabile. Questo sulla lunga distanza puó fare la differenza'.JK sail affronta l’Atlantico ad impatto ambientale zero. Tutta l’energia necessaria per l’impresa sportiva sarà generata da vento, sole, e mare. La strumentazione di bordo è alimentata unicamente con pannelli solari di ultima generazione e con un’innovativo sistema di Idrogenerazione.