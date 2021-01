Lo sport che riparte, e nel beach volley c'è anche Modena

Centinaia di beacher sono pronti a schiacciare lungo tutto lo Stivale con le AIBVC Club Series by Asi Nazionale. L’Associazione Italiana Beach Volley Club è chiamata alla prova generale, il primo, grande evento nazionale che vedrà ai nastri di partenza le 178 squadre iscritte, più di 800 gli atleti da tutta Italia, 20 le strutture sportive coinvolte, una manifestazione che partirà il prossimo fine settimana e proseguirà per molte altre settimane.Diverse le categorie coinvolte. Si inzierà con amatoriale femminile, maschile, over 35 femminile e over 45 maschile. Diverse le sedi, dalla Capitale (Pala IBeach Casetta Bianca, Eschilo 2, Le Palme, Monteverde Club), passando per le Marche con Pesaro (Mattabel), Ancora (PalaBeach), Marotta (Beach Stadium), la Toscana con la sede di Viareggio (Marco Polo Sporting Center).Poi sarà la volta dell’con, Cesenatico (PalaBVU) Cesena (Sabbione Beach Arena), Bologna (Gioka Beach Arena), Parma (Playa Bonita). Protagonista in questo periodo molto difficile di pandemia sarà la Lombardia con Bergamo (Beach Village Scanzorosciate), Bagnolo San Vito (Beach Stadium MN), Segrate (Centro Sportivo Marconi). Non poteva mancare il Piemonte con Rivoli (Soccer Park), San Benigno Canavese (The Beach), Torino (New Country Torino).“Siamo veramente contenti di iniziare questa nuova e affascinante avventura, finalmente si parte' - ha affermato il Presidente Dionisio Lequaglie. 'Scendere in campo in questo periodo storico molto difficile è già un grande successo e lo testimoniando i numeri impressionanti. La mole dei team sia nella categoria amatoriale, sia over rappresenta un passo importante per la nostra Associazione. In poco tempo abbiamo raggiunto 10mila tesserati e 70 società e non ci fermiamo qui. La prossima settimana sarà la volta di under 17 e 21, ovvero il giovanile, e la categoria elite che avranno una formula diversa nella fase di qualificazione. Sono contento e faccio i complimenti a tutti coloro che stanno lavorando in maniera incessante e con grande lena, in particolare le commissioni campionati e formazione. Ci siamo”.