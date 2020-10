Lube implacabile: Leo Shoes sconfitta al Palapanini

Parte forte Modena che va sul 12-9 grazie a un’ottima gestione dei suoi avanti. Resta avanti la Leo Shoes che si porta sul 20-15 con Vettori e Petric protagonisti. Cambia ritmo e lo fa alla grande la Lube, 22-21 e set apertissimo. Civitanova chiude il primo set 24-26. Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio, 9-10. Scappa via la Lube che si porta sul 17-20. La squadra di De Giorgi chiude 22-25 il secondo parziale. E’ un grande Christenson quello che trascina Modena nel terzo set, 9-6. Restano avanti i gialli, 16-13, ma come nei set precedenti i marchigiani alzano il ritmo e vanno a chiudere il parziale 23-25 e 0-3 il match.

La Cucine Lube Civitanova di De Giorgi risponde con De Cecco – Rychlicki in diagonale, al centro ci sono Simon e Anzani, in banda Leal e Juantorena, il libero è Balaso.

La Leo Shoes parte con con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Karlitzek, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov, out Daniele Lavia per infortunio oltre a Tommaso Rinaldi e Elia Bossi.

