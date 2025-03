Luca Moro regala la vittoria al Sassuolo col Pisa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Termina 1-0 grazie alla rete di Luca Moro lo scontro al vertice tra Sassuolo e Pisa della 28esima giornata di Serie BKT. Al termine della gara mister Grosso ha commentato così il match: 'Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita meritando sul campo. Nel primo tempo usciamo con un risultato stretto per quanto creato, nel secondo siamo entrati bene loro si sono riversati in avanti e siamo stati bravi a tenere il campo. Nel complesso siamo stati bravi a tenere la porta inviolata, siamo andati alti a cercarli e siamo stati tosti e solidi nel cercare un risultato che abbiamo ottenuto meritatamente. Dobbiamo dare valore a quanto fatto oggi, dobbiamo essere presenti e continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto.

Abbiamo voglia e determinazione di continuare a pedalare – Il mister ha poi concluso – Abbiamo fatto una grande gara, siamo stati coraggiosi e giocato con qualità mi tengo stretto il risultato e pensiamo alla prossima'.Anche Luca Moro, autore del gol vittoria ha commentato la gara: 'Era una partita importante, sapevamo che dovevamo fare il risultato, anche rispetto all’andata e questa volta abbiamo fatto una gran partita meritando sul campo. Noi attaccanti oltre a finalizzare dobbiamo aiutare il resto della squadra in fase difensiva, il mister ce lo richiede di continuo – Moro ha poi aggiunto – Abbiamo giocato uno dei migliori primi tempi della stagione, siamo stati bravi sulle seconde palle, abbiamo vinto tanti duelli e così facendo abbiamo spostato il livello della partita. È stato un primo tempo di qualità era giusto approcciare a questa partita in questo modo. Gioco in una squadra con un livello alto, tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene durante l’anno e danno il loro contributo e alzano il livello. Questo è importante per la crescita di ciascuno'.

Sassuolo-Pisa 1-0SASSUOLO: Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli (79′ Iannoni), Ghion (67′ Obiang); Berardi (84′ Verdi), Moro (67′ Mulattieri), Laurienté (79′ Pierini). A disposizione: Satalino, Volpato, Pieragnolo, Paz, Bonifazi, Lipani, Muharemovic. Allenatore: Grosso.PISA : Semper; Rus, Caracciolo (87′ Abildgaard), Canestrelli; Sernicola, Piccinini (61′ Morutan), Marin, Angori (61′ Hojholt); Tramoni (87′ Arena), Moreo; Lind (87′ Meister). A disposizione: Nicolas, Loria, Sussi, Meister, Touré, Castellini, Calabresi, Bonfanti. Allenatore: Inzaghi.Arbitro: Ghersini di GenovaReti: 23′ Moro Note: ammonito Mazzitelli. Recupero 1′ pt.