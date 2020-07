Luca Vettori è di nuovo a Modena..Volley: 'Saremo un grande gruppo'

Si è tenuta oggi presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione di Luca Vettori e del prolungamento della partnership con Atlantic Fluid Tech. Oltre all’opposto gialloblù erano presenti il Direttore Generale di Modena Volley Andrea Sartoretti, il Financial Director di Atlantic Fluid Tech Michele Storci e il Direttore Marketing di Atlantic Fluid Tech Stefania Magri.

“Crediamo moltissimo nella partnership con Modena Volley – ha spiegato Michele Storci -, abbiamo collaborato tanto con la società anche fuori dal campo di gioco, è un momento complicato quello che tutti stiamo vivendo, ma proprio per quello vogliamo dare un segnale forte al territorio per far vedere quanto crediamo nello sport. Lo sport è una parte importante della nostra vita, lo sport ci permette di emozionarci, è il momento giusto per farlo, ne abbiamo tutti bisogno. Quello di quest’anno è un rinnovo che ha un significato molto forte, lo ripeto, vogliamo dare un segnale a tutto il territorio, noi siamo un’azienda modenese che qui ha radici profonde e ci fa enorme piacere continuare a sostenere una realtà straordinaria come Modena Volley”.

Queste le parole di Stefania Magri: “E’ un grande onore essere la prima azienda presentata in conferenza qui con Modena Volley, siamo alla terza stagione consecutiva da partner, è una collaborazione nella quale crediamo moltissimo, che cresce anno dopo anno e si basa su valori solidi e condivisi. Ci lega una profonda passione e condividiamo la valorizzazione del capitale umano, le persone sono al centro della nostra azienda e lo sono anche in Modena Volley”.

Un sorridente Luca Vettori ha preso la parola parlando del suo ritorno sotto la Ghirlandina: “E’ bello essere qui oggi, sono molto emozionato, è diverso il “benvenuto dal “bentornato”, in questo periodo sia io che Modena siamo cresciuti, tornare e ricevere un benvenuto così caloroso fa enorme piacere, ringrazio tutti, la società in primis. Sarà bellissimo ritrovarci e sarà curioso vedere ciò che faremo in questo anno. Potremmo essere una delle mine vaganti del campionato, sarà fondamentale creare un gruppo forte, solido, pronto a sfidare chiunque ci troveremo davanti a testa alta”