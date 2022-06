Magistrale Bagnaia, vince il GP d'Olanda

Taglia il traguardo in impennata al termine di una gara tutta al comando Pecco Bagnaia. Trionfo per lui, il terzo nella stagione, il settimo in carriea, e per la Ducati ad Assen ma soprattutto riscatto per l'Italiano che riprende la corsa mondiale interrotta oggi per il laader della classifica Fabio Quartararo, vittima di se stesso, con un errore che alla curva 5 travolge anche l'Aprilia di Aleix Espargarò, protagonista perà di uno straordinario recupero.Al traguardo Bagnaia precede un grande Marco Bezzecchi (VR46) e Maverick Vinales su Aprilia. 4° Aleix Espargaró (Aprilia), 5° Binder (KTM).Nella classifica Quartararo ha 21 punti di vantaggio su Aleix Espargaró, primo inseguitore. Bagnaia è invece a 66 punti dal francese1 F. BAGNAIA 40:25.2052 M. BEZZECCHI +0.4443 M. VINALES +1.2094 A. ESPARGARO' +2.5855 B. BINDER +2.7216 J. MILLER +3.0457 J. MARTIN +4.3408 J. MIR +8.4929 M. OLIVEIRA +8.52010 A. RINS +8.686