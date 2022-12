Magnino e Armellino regalano un Natale d'oro al Modena

Ci sono tre punti d’oro sotto l’albero di Natale del Modena, Babbo Natale ha i nomi e i gol di Magnino e Armellino; i gialli vincono al Druso e si regalano una sosta con i fiocchi.Tesser sceglie il 4-3-2-1, ma ci sono son alcune sorprese; davanti a Gagno, linea a quattro Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e il confermato Ponzi, che vince il ballottaggio con Renzetti; a centrocampo, Gerli tra Magnino e la prima sorpresa di giornata, Gargiulo dall’inizio al posto di Armellino. In attacco, conferma per Diaw, supportato da Falcinelli e da Giovannini, alla sua prima apparizione quest’anno, e vera sorpresa natalizia di giornata.Pronti via, e subito e subito regna l’equilibrio, si gioca molto a centrocampo, senza veri sussulti; le due squadre si studiano e la partita non decolla.Al 22’ Modena improvvisamente in vantaggio; al primo affondo, dalla sinistra, Giovannini lavora il pallone e lo scodella al centro, Magnino è lesto ad anticipare la difesa locale e di sinistro mette la palla in rete; gialli in vantaggio senza tanta fatica.Il Sud Tirol prova a riorganizzarsi, ma senza essere particolarmente incisivo; si gioca molto a centrocampo, senza particolari patemi; il Modena controlla bene e tiene il campo senza problemi.Nella ripresa, i locali cominciano con piglio, ma senza creare pericoli alla porta di Gagno; al 63’ Tesser sceglie Armellino per Gargiulo, e al 74’ Bonfanti per Diaw.La partita si trascina senza sussulti; il Modena copre il campo con attenzione e palleggia senza rischi gestendo la gara; i locali si impegnano ma non creano pericoli.Al 81’ raddoppio del Modena: corner di Gerli, Falcinelli anticipa sul primo palo la difesa locale, spizzando di testa sul secondo palo, dove arriva Armellino che colpisce la sfera mettendola alle spalle di Poluzzi.



Il raddoppio gela gli ospiti che non sono in grado di riorganizzarsi; c’è spazio per Duca al posto di Giovannini, e non bastano i 4 minuti di recupero concessi dall’arbitro; il Modena gestisce partita e risultato, e porta a casa una vittoria importantissima per morale, e classifica, di fronte ad oltre mille tifosi gialloblù saliti in massa al Druso.



Tre punti sotto l’albero nel puro spirito natalizio; in assenza delle stelle, sono le secondo linee, Magnino e Armellino, a timbrare i punti decisivi per i canarini; i gialli giocano di squadra senza patemi e regalano ai tifosi numerosi, accorsi a Bolzano, un fine del 2022 con i fuochi d’artificio; Modena sale a quota 25, al decimo posto, e i playoff distano ora un solo punto.

La serie B osserverà ora la sosta natalizia; il campionato riprenderà con la prima di ritorno il 14 gennaio, che vedrà i gialli impegnati sul terreno della capolista Frosinone.



Corrado Roscelli

Foto Credit Modena Fc