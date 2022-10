Malore improvviso: muore a 62 anni Ventrone, storico preparatore Juve

Lutto nel mondo del calcio. Un malore improvviso ha ucciso Giampiero Ventrone. Preparatore atletico 62enne, il nome di Ventrone è legato indissolubilmente alla Juventus dei trionfi di Marcello Lippi. Soprannominato il Marine per i suoi duri allenamenti, attualmente era al Tottenham con Antonio Conte. Dal 94 al 99 e dal 2001 al 2004 con Lippi e Ventrone la Juve vinse 5 Scudetti, ma anche la Champions League nel 1996, l'ultima messa in bacheca dai bianconeri, e la Coppa Intercontinentale l'anno dopo. Ventrone è morto stamattina a Napoli, la città dov'era nato il 14 aprile 1960, all'Ospedale Fatebenefratelli. I funerali saranno domenica alle 15.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.