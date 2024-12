Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il giocatore è stato portato d’urgenza in ospedale, non si conoscono ancora le condizioni. La partita è stata immediatamente sospesa, mentre i telecronisti di Dazn hanno raccontato di volti in lacrime. Anche la voce della partita, Pierluigi Pardo, è commosso. E’ stata la difesa dell’Inter ad avvertire i sanitari perché si era accorta che l’avversario aveva perso i sensi.'La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un'ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie' - scrive la Lega Serie A.Intanto dall'ospedale Careggi arrivano prime notizie confortanti: il centrocampista è cosciente e ha ripreso conoscenza, respira autonomamente.