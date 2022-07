Maranello, ok all'accordo tra Frecciarossa e Ferrari

Collaborazione all'insegna della tecnologia e dell'innovazione nel campo dei motori. Presentata oggi a Maranello, nel Museo Ferrari tra Ferrari e Frecciarossa: il logo del brand di Trenitalia, infatti, dopo essere stato presente sulla monoposto di Formula 1 al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, e nel Gran Premio di Spagna, sarà presente sulla vettura anche in occasione del Gran Prix francese, il prossimo 24 luglio e, infine, a settembre nel Gran Premio d'Italia, all'Autodromo nazionale di Monza. Non solo: insieme alla monoposto della Scuderia Ferrari è stato presentato anche un modello in scala 1:1 del Frecciarossa 1000 con la nuova livrea.A illustrare i dettagli dell'iniziativa sono stati Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, e Laurent Mekies, Racing Director and Head of Track Area della Scuderia Ferrari.Essere presente nel mondo dello sport e della cultura è per Trenitalia 'la conferma dell'impegno per il sostegno a prestigiosi eventi, sostenendo istituzioni e aziende italiane, e facilitando la mobilità, anche in occasioni di grande richiamo pubblico, con collegamenti nazionali frequenti, capillari e attenti alle esigenze dei passeggeri'. Tutto questo 'in sintonia e a conferma dell'impegno di tutto il Gruppo FS Italiane a favore di quei settori, come lo sport, lo spettacolo e il turismo, che contribuiscono alla ripartenza del Paese'.