Maurizio Domizzi è il nuovo allenatore del Castelvetro calcio

Il 42enne allenatore romano Maurizio Domizzi, ex difensore ben noto a Modena, è il nuovo mister del Castelvetro calcio del presidente Marco Ballotta e del suo vice, Filippo Rossi.L’ex tecnico di Pordenone e Fermana ha deciso di accettare la panchina del Castelvetro che milita in Eccellenza. 'Il lavoro diligente e persuasorio del direttore sportivo Diego Bartoli, che ha avuto l’idea e concretizzato la pista, ha consentito di trovare l’accordo con un profilo di assoluta esperienza che mai aveva allenato nei dilettanti e può vantare oltre 550 presenze fra i professionisti da calciatore di cui 29 nelle coppe europee - si legge in una nota della società -. Nel suo palmarès figurano una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane con la Lazio. Il tecnico classe 1980 ha guidato il Pordenone da aprile a giugno 2021 in Serie B per poi passare alla Fermana dove ha iniziato la passata stagione. Il Castelvetro Calcio è certo di aver scelto il profilo giusto per proseguire un percorso intrapreso da tempo, che possa portare alla crescita dei propri calciatori e dell’intera struttura societaria, che non potrà che giovare della presenza di mister Domizzi'.