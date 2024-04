Modena calcio, under 17: primo posto al Memorial Sassi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Un successo storico quanto eroico quello che l’Under 17 di Michele Troiano ha conquistato quest’oggi a Fiorano: nella finale del Memorial Sassi, i 2007 gialloblù hanno sconfitto la Reggiana (che in semifinale aveva superato il Sassuolo, mentre i gialloblù l’Udinese) ai calci di rigore, nonostante l’inferiorità numerica per quasi un’ora di gioco. Nei tempi regolamentari il vantaggio è stato gialloblù, con la zampata vincente di Padulo sull’assist di un ispiratissimo Berziga, mentre a 5′ dal triplice fischio i granata hanno trovato l’1-1, che ha portato la sfida dagli undici metri: una finale decisa ad oltranza, dopo un errore per parte nei primi cinque rigori, Celenza (premiato anche come miglior portiere del torneo) ha parato il settimo rigore granata, e capitan Gualtieri non ha sbagliato il penalty successivo. E’ il primo successo nella storia del club nel Sassi Under 17: un altro trofeo prestigioso che arriva in Viale Monte Kosica, dopo il torneo di Vignola conquistato dalla Primavera.

Gli undici metri non sorridono invece all’Under 16 di Mirco Martinelli. Nella finale del Memorial Zini contro il Sassuolo, i gialloblù rimontano lo svantaggio iniziale con la doppietta di un monumentale Wiafe, poi premiato come capocannoniere e miglior giocatore della competizione, poi è arrivato il 2-2 del Sassuolo. I calci di rigore sono stati poi fatali ai gialloblù. Un riconoscimento l’ha avuto anche Caiazzo, il terzino canarino è stato nominato miglior difensore del torneo.

Percorso da applausi per l’Under 14 di Giovanni Morselli alla Gallini Cup di Pordenone, con i canarini classe 2010 fermati solo in semifinale dagli ostici inglesi del Charlton Athletic: rimasti in 10 a metà del primo tempo sul punteggio di 0-1, i ragazzi di Morselli hanno lottato fino alla fine e nell’ultima azione della partita la traversa ha negato l’1-1 a Moreni. Un ko dal quale i gialloblù escono a testa altissima, dando continuità al grande girone di ritorno disputato in campionato.