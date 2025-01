Mercato: colpo Terre di Castelli, ecco Baldari. Veratti allo Junior Finale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non finisce mai il mercato dei dilettanti.EccellenzaIl Terre di Castelli ha ufficializzato l'attaccante Luca Baldari, classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo (per lui anche la vittoria del Torneo di Viareggio segnando la rete decisiva nella finale contro il Torino e la vittoria del campionato), nell'ultima stagione al Ciliverghe, in Serie D.PrimaLo Spilamberto ha tesserato il centrocampista Francesco Pagano,, ('04), ex Nextgen.Seconda'Luca Veratti, attaccante classe '93, tanti anni nei professionisti prima del ritorno nel Modenese dove ha giocato sempre ad altissimi livelli. Ebbene sì, giocherà con lo Junior Finale nei prossimi mesi e - chissà - magari per ancora tanto tempo - spiega la società -. Lo volevano in tantissimi nel mercato invernale ma noi dello Junior Finale siamo felici di accoglierlo con noi, forse perché siamo un po' una famiglia dove ci sono tanti suoi amici e perché a Finale potrà essere, almeno per un'altra volta, Luca, il figlio di Dante. Cos'altro serve per divertirsi e tornare a respirare la gioia di un campo di calcio'.