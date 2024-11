Mercato dilettanti, bomber Rizzo vicino al Montombaro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da segnalare, in Terza, la partenza del ds Duzzi dalla San Francesco Smile.Nel girone D di Serie D nuovo rinforzo a centrocampo per il Prato che ingaggiato il classe 1999, Mattia Cozzari, proveniente dallo United Riccione ed ex Reggio Audace ai tempi della Serie D. Nuovo attaccante per il San Marino che ha inserito in rosa il classe 2004, Massimiliano Gennari, proveniente dall’Olbia in Serie C. Il Tuttocuoio ha comunicato la rescissione contrattuale del giocatore Marco Moras. In Eccellenza il Colorno ha preso dal Fabbrico l’attaccante classe 1991, Massimo Ignazio Conte, ex Cittadella.