Mercato, finale col botto: Stanco al Formigine, Veratti allo United Carpi

In Eccellenza il colpo lo piazza il Real Formigine che prende l'ex attaccante del Modena Francesco Stanco, 37 anni, che dopo la sfortunato parentesi al Giulianova, torna nel Modenese. In Promozione colpo in attacco per lo United Carpi con Luca Veratti ('93), che era stato svincolato dal Ravarino. Ai carpigiani arriva anche un portiere, Enrico Mora ('00) dal Fabbrico ed ex Corticella. La Virtus Camposanto ha chiuso per l'attaccante Mattia Bojardi. L'attaccante del 2001 arriva dal Castelfranco dopo aver vestito le maglie di Modena, Derthona, Vignolese e La Pieve. Il centrocampista 2004 Nicolò Mondaini (3 gettoni in D) passa dalla Cittadella al Terre di Castelli. Sempre la Cittadella in uscita ha definito altre tre partenze:in attacco il 2002 Giosuè Truffelli (10 gare e un gol) va in prestito alla Piccardo Brescello che ha il diritto di riscatto, saluta anche il portiere 2004 Nicolò Albieri (3 presenze) verso Sasso Marconi, prestito anche per il centrocampista 2005 Francesco Gimmati al Casalgrande. Il Castelfranco ha liberato i difensori Mazzocchi (2001) e Albertini (2002) oltre al centrocampista 2004 Lippo. Vanno in prestito l’attaccante 2007 Nicolò Corradi al Ganaceto e Silvio Berlusconi Boahene (sì quello col il nome dell'ex Premier) alla Madonnina. In Promozione il San Felice domenica ha fatto debuttare in mediana Amin El Darraj (2001) dal Castelfranco.