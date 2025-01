Mercato: Formigine, colpo Iodice. E il Polinago si rinforza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nuovo acquisto per il Real Formigine che ha tesserato Alessandro Iodice, difensore centrale e terzino classe 2003 ex Sassuolo, Lentigione, Cittadella e nella prima parte di stagione in forza al Borgo San Donnino.Il Polinago ha tesserato Fabrizio Selvallegra (a '98) dall'Ortona.Intanto il Solignano ha esonerato l'allenatore Matteo Gozzi e domenica, in attesa del nuovo tecnico, quasi sicuramente in panchina ci andrà il ds Cuoghi.Colpo del Fiorenzuola con l’attaccante classe 1987 Fabio Ceravolo (è un ritorno), dalla Pro Palazzolo dova ha siglato 5 reti in 14 presenze. Attaccante di grande esperienza, Fabio Ceravolo vanta una carriera di alto livello con 554 presenze nei professionisti e 112 reti all’attivo. Nel corso degli anni ha indossato le maglie di Reggina, Pro Vasto, Pisa, Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese, Padova e, appunto, Fiorenzuola.