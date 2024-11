Mercato Formigine, in arrivo Barbieri dallo Zola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, classe 2003, nell'ultima stagione prima alla disciolta Nextgen e poi al Progresso in Serie D.Settimana movimentata a Castelfranco. Dopo il cambio di panchina (Benetti al posto di Daghio), qualche giocatore se n'è andato. Il forte centrocampista Bahi è andato al Rolo di Ferraboschi, che lo ha già allenato, Mariano, arrivato in estate dal Gallipoli, altro centrocampista, è passato allo Zola. Partiranno anche Minnino e forse Albertini, mentre Bojardi è stato blindato dalla società. 'Bojardi non si muove – ci ha detto il presidente della Virtus Diego Di Cosmo – mentre vi confermo che Bahi l'abbiamo liberato visto che voleva andare via ed è andato al Rolo, così come Mariano, passato allo Zola. Poi a dicembre forse facciamo qualcosa, ma in entrata, anche sentendo il nuovo allenatore Benetti. La squadra adesso è competitiva, ce la giochiamo con tutte e l'abbiamo dimostrato anche domenica contro la Fidentina, ma anche contro il Terre di Castelli e lo Zola. Daghio? Beh, lunedì dopo il fattaccio di domenica, è venuto a scusarsi e ci ha comunicato le dimissioni, che noi abbiamo accettato anche perché probabilmente lo avremmo esonerato dopo quel grave episodio'.In Prima, altro colpo per il Medolla che ha trovato l'accordo con il difensore Stefano Sentieri appena svincolatosi dallo United Carpi ex ed San Felice e Cavezzo.