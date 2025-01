Mercato, il Cittadella cerca un portiere, piace Pezzolato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non si ferma il mercato dei dilettanti. il più attivo, come sempre, è il Cittadella che cerca sempre un portiere visto che Piga continua a commettere errori importanti, come in occasione del 2-0 di domenica contro la Pistoiese. Il Cittadella ci riprova per Michele Pezzolato. Il portiere del 2004 è tornato al Modena dal Carpi dove era in prestito, su richiesta della società gialloblù visto che in biancorosso era chiuso dalla grande stagione di Sorzi e non ha giocato nemmeno un minuto. Ma non c'è solo il Cittadella che lo vuole: interessati la Clodiense, ultima del girone ’A’ di serie C, così come il Forlì, capolista del girone D di serie D.In Promozione gran colpo del Casalgrande di mister Cantaroni col centrocampista del ‘92 Adnane Cissè, dal Cavezzo ed ex Castellarano, Modenese e Cittadella tra le altre.

Due cambi di panchine in settimana. In Eccellenza, il Colorno ha deciso di esonerare l'allenatore modenese Francesco Cristiani, che a sua volta aveva sostituito Matteo Bertoli, di cui aveva preso il posto in panchina dopo 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte a partire dall’11ª giornata. Tuttavia, la “cura” dell’ex guida di Salsomaggiore e Fabbrico, fra le tante, non ha migliorato lo stato di salute di Carrasco e soci. Anzi, l’antidoto non è mai stato trovato tant'è la la formazione parmense, prima dell'inizio del ritorno, era a +6 sul Formigine e ora si trova a -2 dai modenesi. Da domenica, nella trasferta in casa della corazzata Terre di Castelli, il Colorno non sarà più guidato dall’allenatore classe 1969, la cui permanenza alle dipendenze del presidente Davide Quarta è durata 70 giorni esatti: al suo posto in panchina siederà il vice Mirko Baldi, 38 anni da compiere il 27 ottobre prossimo.In Prima, “la Rubierese comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Alberto Mingozzi, presentate al termine della sfida di domenica contro la Virtus Libertas. Contestualmente, annuncia di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Emore Iemmi, allenatore di grande esperienza, reduce dai successi sulle panchine di Scandianese e Vianese. Il nuovo allenatore sarà affiancato dal suo vice Andrea Ghizzoni, mentre Roberto Radighieri rimarrà parte integrante dello staff tecnico della prima squadra.