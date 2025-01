Mercato, il Cittadella svincola il giovane difensore Borsari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ecco le ultime dal mercato dei dilettanti.Il Cittadella ha comunicato che è stato raggiunto l’accordo di rescissione consensuale con il difensore classe 2005, Mattias Borsari, che era arrivato lo scorsa estate dal Modena. Sempre alla Cittadella sfuma l'arrivo del portiere classe 2004 Michele Pezzolato che ha vestito la maglia del Carpi nella prima parte della stagione. Il giovane portiere, dopo essere tornato al Modena, stato girato in prestito ai veneti dell’Union Clodiense, squadra di Serie C.La prossima settimana dovrebbero arrivare al Castelfranco un attaccante e un difensore centrale. Intanto sembra che la famiglia Trunfio si sia defilata. Rimane invece il ds Ganassi.La Vis San Prospero (Prima 'D') completa la rivoluzione con gli ultimi due innesti della punta 2003 Samuele Di Clemente ex Reggiolo e del centrocampista ’90 Giuseppe Carelli da Rubiera.

Il Campogalliano cerca sempre un attaccante dopo il grave infortunio a D'Angelo.La Bagnolese ha preso il trequartista o seconda punta classe 2003, Nicolas Bocedi, che ha rescisso il contratto con la Brescello Piccardo. Nel girone D di Serie D il Fiorenzuola ha annunciato l’arrivo di Orgito Kuqi, portiere classe 2003, che arriva a titolo temporaneo dal Caldiero, società militante in Lega Pro. Intanto torna per il momento il sereno in casa United Riccione che dopo essere stato sfrattato da Cattolica, giocherà le prossime tre gare interne al Nicoletti di Riccione.